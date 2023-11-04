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Ракурс
Последствия российских ударов по Никопольщине, фото: Сергей Лысак

Рашисты ударили восемью дронами-камикадзе по Никопольщине (ФОТО)

4 ноя 2023, 19:38
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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 4 листопада, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.


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Зафіксовано шість артобстрілів та вісім ударів дронами-камікадзе. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.

Російські удари завдали чималих руйнувань:

  • у самому Нікополі пошкоджені два багатоквартирні будинки й 30 — приватних. Побиті 14 господарських споруд та майже сім десятків сонячних панелей. Понівечені два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, магазин, нотаріальна контора. Побиті енергообладнання та лінії електропередач;
  • під удар потрапила і Марганецька громада. Там потрощена господарська споруда.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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