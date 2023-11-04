Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 4 листопада, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Зафіксовано шість артобстрілів та вісім ударів дронами-камікадзе. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.

Російські удари завдали чималих руйнувань: