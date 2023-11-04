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Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Сергій Лисак
Рашисти вдарили вісьмома дронами-камікадзе по Нікопольщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189017-rashysty-vdaryly-vismoma-dronamy-kamikadze-po-nikopolschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 4 листопада, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
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Зафіксовано шість артобстрілів та вісім ударів дронами-камікадзе. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На щастя, без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.
Російські удари завдали чималих руйнувань:
- у самому Нікополі пошкоджені два багатоквартирні будинки й 30 — приватних. Побиті 14 господарських споруд та майже сім десятків сонячних панелей. Понівечені два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, магазин, нотаріальна контора. Побиті енергообладнання та лінії електропередач;
- під удар потрапила і Марганецька громада. Там потрощена господарська споруда.
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