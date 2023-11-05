Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: полиция Сумщины

Рашисты обстреляли 11 населенных пунктов Сумщины (ФОТО)

5 ноя 2023, 10:59
999

Російські загарбники впродовж минулої доби 13 разів відкривали вогонь по 11 населених пунктах Сумської області. Загалом нараховано 44 удари.


.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у Telegram-каналі поліції Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів:

  • пошкоджено 20 приватних домоволодінь і два підсобні приміщення;
  • зруйновано гараж, у якому перебували два мотоцикли.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російських обстрілів, фото: поліція Сумщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров