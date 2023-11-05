Последствия российских обстрелов, фото: полиция Сумщины

https://racurs.ua/n189028-rashisti-obstrilyali-11-naselenih-punktiv-sumschini-foto.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж минулої доби 13 разів відкривали вогонь по 11 населених пунктах Сумської області. Загалом нараховано 44 удари.

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Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у Telegram-каналі поліції Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів:

пошкоджено 20 приватних домоволодінь і два підсобні приміщення;

зруйновано гараж, у якому перебували два мотоцикли.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).