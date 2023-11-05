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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: поліція Сумщини

Рашисти обстріляли 11 населених пунктів Сумщини (ФОТО)

5 лис 2023, 10:59
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Російські загарбники впродовж минулої доби 13 разів відкривали вогонь по 11 населених пунктах Сумської області. Загалом нараховано 44 удари.


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Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у Telegram-каналі поліції Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів:

  • пошкоджено 20 приватних домоволодінь і два підсобні приміщення;
  • зруйновано гараж, у якому перебували два мотоцикли.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російських обстрілів, фото: поліція Сумщини

Джерело: Ракурс


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