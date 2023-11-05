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Наслідки російських обстрілів, фото: поліція Сумщини
Рашисти обстріляли 11 населених пунктів Сумщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189028-rashysty-obstrilyaly-11-naselenyh-punktiv-sumschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж минулої доби 13 разів відкривали вогонь по 11 населених пунктах Сумської області. Загалом нараховано 44 удари.
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Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у Telegram-каналі поліції Сумської області.
Внаслідок російських обстрілів:
- пошкоджено 20 приватних домоволодінь і два підсобні приміщення;
- зруйновано гараж, у якому перебували два мотоцикли.
За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
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