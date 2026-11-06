В Сумах выросло количество пострадавших в результате серии российских авиаударов, фото: ГСЧС

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На Сумщині семеро людей травмувалися внаслідок російських авіаударів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворог завдав серії ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники працювали на місцях влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим.