Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Сумах выросло количество пострадавших в результате серии российских авиаударов, фото: ГСЧС
Россияне нанесли серию ударов КАБами по Сумам — семеро травмированных (ФОТО)https://racurs.ua/n217292-rossiyane-nanesli-seriu-udarov-kabami-po-sumam-semero-travmirovannyh-foto.htmlРакурс
На Сумщині семеро людей травмувалися внаслідок російських авіаударів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворог завдав серії ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що рятувальники працювали на місцях влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим.
За попередньою інформацією, травмовано семеро людей, — додали у ДСНС.