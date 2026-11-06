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В Сумах выросло количество пострадавших в результате серии российских авиаударов, фото: ГСЧС

Россияне нанесли серию ударов КАБами по Сумам — семеро травмированных (ФОТО)

6 ноя 2026, 22:15
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На Сумщині семеро людей травмувалися внаслідок російських авіаударів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворог завдав серії ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники працювали на місцях влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим.

За попередньою інформацією, травмовано семеро людей, — додали у ДСНС.

У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок серії російських авіаударів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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