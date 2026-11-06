Шесть КАБов сбросили россияне на Сумы — есть пострадавшие

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, фото: УГКЦ
Шесть КАБов сбросили россияне на Сумы — есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n217284-shest-kabov-sbrosili-rossiyane-na-sumy-est-postradavshie.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 листопада, атакували Сумську громаду шістьма керованими авіабомбами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом — житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, — розповів він.
Наразі відомо про трьох постраждалих:
- одна жінка отримала важкі травми;
- усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків ударів. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.
Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум.
Ворог вцілив по житловій забудові у приватному секторі, інфраструктурних обʼєктах, промисловій зоні, — зазначив він. — Попередньо є 3 поранених, їх дані та стан уточнюються. Пошкоджені приватні садиби.