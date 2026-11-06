Шесть КАБов сбросили россияне на Сумы — есть пострадавшие

Россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, фото: УГКЦ

https://racurs.ua/n217284-shest-kabov-sbrosili-rossiyane-na-sumy-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 листопада, атакували Сумську громаду шістьма керованими авіабомбами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом — житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, — розповів він.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

одна жінка отримала важкі травми;

усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків ударів. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум.