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Ракурс
Росіяни атакували Суми керованими авіабомбами, фото: УГКЦ

Шість КАБів скинули росіяни на Суми — є постраждалі

6 лис 2026, 18:51
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Російські загарбники сьогодні, 6 листопада, атакували Сумську громаду шістьма керованими авіабомбами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом — житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури, — розповів він.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

  • одна жінка отримала важкі травми;
  • усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків ударів. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум.

Ворог вцілив по житловій забудові у приватному секторі, інфраструктурних обʼєктах, промисловій зоні, — зазначив він. — Попередньо є 3 поранених, їх дані та стан уточнюються. Пошкоджені приватні садиби.

Джерело: Ракурс


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