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У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок серії російських авіаударів, фото: ДСНС
Росіяни завдали серію ударів КАБами по Сумах — семеро травмованих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217292-rosiyany-zavdaly-seriu-udariv-kabamy-po-sumah-semero-travmovanyh-foto.htmlРакурс
На Сумщині семеро людей травмувалися внаслідок російських авіаударів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворог завдав серії ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що рятувальники працювали на місцях влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим.
За попередньою інформацією, травмовано семеро людей, — додали у ДСНС.