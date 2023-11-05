Оккупанты создали чат-бот для анонимных доносов, украинцев призывают его спамить

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты ищут информаторов на оккупированных территориях, фото: «Каспаров.ru»
Оккупанты создали чат-бот для анонимных доносов, украинцев призывают его спамитьhttps://racurs.ua/n189034-okkupanty-sozdali-chat-bot-dlya-anonimnyh-donosov-ukraincev-prizyvaut-ego-spamit.htmlРакурс
Російська загарбники шукають зрадників-інформаторів на тимчасово окупованих територіях.
.
Так, рашисти створили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля й навіть пропонують за це гроші. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Ворог закликає „повідомляти“ росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів», — зазначають у ЦНС.
В описі бота у Telegram вказано, що він створений для повідомлень «про підозрілих осіб або предмети», щоб нібито «запобігти теракту».
У ЦНС закликають українців спамити цей чат-бот, а також повідомляти про колаборантів та росіян на спеціально створеному для цього українському чат-боті.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...