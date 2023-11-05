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Ракурс
Рашисти шукають інформаторів на окупованих територіях, фото: «Каспаров.ru»

Окупанти створили чат-бот для анонімних доносів, українців закликають його спамити

5 лис 2023, 14:02
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Російська загарбники шукають зрадників-інформаторів на тимчасово окупованих територіях.


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Так, рашисти створили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля й навіть пропонують за це гроші. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Ворог закликає „повідомляти“ росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів», — зазначають у ЦНС.

В описі бота у Telegram вказано, що він створений для повідомлень «про підозрілих осіб або предмети», щоб нібито «запобігти теракту».

У ЦНС закликають українців спамити цей чат-бот, а також повідомляти про колаборантів та росіян на спеціально створеному для цього українському чат-боті.

Джерело: Ракурс


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