Окупанти створили чат-бот для анонімних доносів, українців закликають його спамити

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Рашисти шукають інформаторів на окупованих територіях, фото: «Каспаров.ru»
Окупанти створили чат-бот для анонімних доносів, українців закликають його спамитиhttps://racurs.ua/ua/n189034-okupanty-stvoryly-chat-bot-dlya-anonimnyh-donosiv-ukrayinciv-zaklykaut-yogo-spamyty.htmlРакурс
Російська загарбники шукають зрадників-інформаторів на тимчасово окупованих територіях.
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Так, рашисти створили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля й навіть пропонують за це гроші. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Ворог закликає „повідомляти“ росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів», — зазначають у ЦНС.
В описі бота у Telegram вказано, що він створений для повідомлень «про підозрілих осіб або предмети», щоб нібито «запобігти теракту».
У ЦНС закликають українців спамити цей чат-бот, а також повідомляти про колаборантів та росіян на спеціально створеному для цього українському чат-боті.
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