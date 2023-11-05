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Последствия ракетной атаки по судоремонтному заводу в Керчи, фото: «Радіо Свобода»

Ракетная атака по Керчи — появились спутниковые снимки последствий (ФОТО)

5 ноя 2023, 14:30
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В окупованій Керчі вчора, 4 листопада, стався «приліт» по місцевому суднобудівному заводу, де в той час також розміщувався ракетний корабель.


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На знімках компанії Planet Labs, зроблених сьогодні, 5 листопада, помітно місце ураження на заводі, військовий корабель також виглядає пошкодженим. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дані проекту «Схеми».

За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена, — зазначив у коментарі у коментарі «Схемам» капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімка.

Він додав, що «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до восьми ракет «Калібр», тож знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України.

Наслідки ракетної атаки по судноремонтному заводу у Керчі, фото: «Радіо Свобода»

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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