Уничтожение одного из самых современных кораблей рф подтвердили в Воздушных силах

Носитель крылатых ракет «Калибр» был уничтожен ракетным ударом по Керчи, фото: «Крымский ветер»

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення у тимчасово окупованій Керчі одного ворожого носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 листопада, у його Telegram-каналі.

Підтверджую, — зазначив Олещук, коментуючи свій вчорашній допис про те, що в результаті вчорашнього ракетного удару ще один російський плавзасіб міг піти «услід за «Москвою».

Вчора, 4 листопада, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводі в Керчі. У соцмережах з’явилися повідомлення, що в результаті удару сталося влучення у носій «калібрів» — малий ракетний корабель «Каракурт», який був спущений на воду лише у 2021 році.

Олещук у вчорашньому дописі дякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по суднобудівному заводу у Керчі, «де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф».