Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Носій крилатих ракет «Калібр» було знищено ракетним ударом по Керчі, фото: «Крымский ветер»

Знищення одного з найсучасніших кораблів рф підтвердили в Повітряних силах

5 лис 2023, 09:58
999

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення у тимчасово окупованій Керчі одного ворожого носія крилатих ракет «Калібр».


.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 листопада, у його Telegram-каналі.

Підтверджую, — зазначив Олещук, коментуючи свій вчорашній допис про те, що в результаті вчорашнього ракетного удару ще один російський плавзасіб міг піти «услід за «Москвою».

Вчора, 4 листопада, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводі в Керчі. У соцмережах з’явилися повідомлення, що в результаті удару сталося влучення у носій «калібрів» — малий ракетний корабель «Каракурт», який був спущений на воду лише у 2021 році.

Олещук у вчорашньому дописі дякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по суднобудівному заводу у Керчі, «де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф».

Молодці, немов SCALPелем пройшлись! — зазначив Олещук, натякаючи на ракети SCALP, якими могло бути завдано цього удару.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів