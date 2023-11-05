Наслідки ракетної атаки по судноремонтному заводу у Керчі, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n189035-raketna-ataka-po-kerchi-z-yavylysya-suputnykovi-znimky-naslidkiv-foto.html

Ракурс

В окупованій Керчі вчора, 4 листопада, стався «приліт» по місцевому суднобудівному заводу, де в той час також розміщувався ракетний корабель.

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На знімках компанії Planet Labs, зроблених сьогодні, 5 листопада, помітно місце ураження на заводі, військовий корабель також виглядає пошкодженим. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дані проекту «Схеми».

За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена, — зазначив у коментарі у коментарі «Схемам» капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімка.

Він додав, що «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до восьми ракет «Калібр», тож знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України.

Джерело: «Радіо Свобода»