В сети появились спутниковые снимки завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов

https://racurs.ua/n189038-v-seti-poyavilis-sputnikovye-snimki-zavoda-zaliv-v-kerchi-posle-raketnyh-udarov.html

Ракурс

У мережі з’явилися супутникові знімки керченського суднобудівного заводу «Залив» після українських ракетних ударів. На знімках Planet Labs, що датовані 5 листопада, помітно місце ураження на заводі та малий ракетний корабель «Аскольд», який також виглядає пошкодженим.

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За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена, — розповів у коментарі «Схемам» капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.

Він додав, що «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет «Калібр». Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

4 листопада в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крім того, місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.

Згодом у Міністерстві оборони росії підтвердили пошкодження корабля на суднобудівному заводі в Керчі внаслідок ракетного удару ЗСУ.

У Збройних силах України також підтвердили, що 4 листопада пошкодили (https://www.radiosvoboda.org/a/news-kerch-zavod-zalyv-obstril-zsu-poshkodzhennya/32671172.html) суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму, в місті Керч.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ — носій крилатих ракет «Калібр».