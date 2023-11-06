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Ракурс
Экс-замминистра обороны разоблачили на растрате 1 млрд грн. Фото: СБУ

Экс-замминистра обороны разоблачили на растрате 1 млрд грн (ФОТО)

6 ноя 2023, 13:49
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Колишнього заступника Міністра оборони України викрили на розтраті майже 1 млрд грн.


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Слідчі та військова контррозвідка СБУ зібрали докази злочинної діяльності екс-заступника глави Міноборони, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже мільярд гривень. Про це 6 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що у 2022 році цей посадовець вступив у змову зі своїми підлеглими й закупив у приватної фірми неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Однак українські військові не можуть використовувати цю форму, бо вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Спецслужба вже повідомила екс-заступнику підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Таке є підозру отримав і колишній в. о. директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Екс-заступника міністра оборони викрили на розтраті 1 млрд грн. Фото: СБУ

Нагадаємо, голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак підозрюється у службовій недбалості, бо не перевірила роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. Через це державі було завдано збитків на 2 млн грн.

Источник: Ракурс


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