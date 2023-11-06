Экс-замминистра обороны разоблачили на растрате 1 млрд грн. Фото: СБУ

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Колишнього заступника Міністра оборони України викрили на розтраті майже 1 млрд грн.

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Слідчі та військова контррозвідка СБУ зібрали докази злочинної діяльності екс-заступника глави Міноборони, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже мільярд гривень. Про це 6 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що у 2022 році цей посадовець вступив у змову зі своїми підлеглими й закупив у приватної фірми неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Однак українські військові не можуть використовувати цю форму, бо вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Спецслужба вже повідомила екс-заступнику підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Таке є підозру отримав і колишній в. о. директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак підозрюється у службовій недбалості, бо не перевірила роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. Через це державі було завдано збитків на 2 млн грн.