Голові НСЗУ повідомили про підозру в службовій недбалості на 2 млн грн

Голові НСЗУ повідомили про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n188738-golovi-nszu-povidomyly-pro-pidozru-v-slujboviy-nedbalosti-na-2-mln-grn.html

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Голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак підозрюється у службовій недбалості.

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Правоохоронці вважають, що вона не перевірила роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. Через це було витрачено зайві бюджетні кошти на оплату послуг, які не надавалися. Державі було завдано збитків на 2 млн грн. Про це 27 жовтня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Правоохоронці провели обшуки та вдома та на роботі фігуранти й вилучили документи та інші речові докази. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, в НАБУ повідомляли, що колишній нардеп Максим Микитась, екс-перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ та четверо осіб отримали підозри у заволодінні 307 млн грн Міноборони, які передбачалися на будівництво військових складів.