Главный приоритет в производстве оружия назвали в «Укроборонпроме». Фото:

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Обсяги виробництва зброї підприємствами «Укроборонпрому» повинні зрости на 62% у порівнянні з 2022 роком.

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Оборонні підприємства повністю виконують замовлення, що надходять від Міністерства оборони. Зараз український ВПК готовий виготовляти ще більше озброєння й перебуває в очікуванні нових контрактів. Про це генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив в інтерв’ю «Економічній правді».

Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком, — зазначив він.

За його словами, головним пріоритетом «Укроборонпрому» є виробництво боєприпасів. Однак важливими напрямками є безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси та засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що в серійне виробництво запустили новий український дрон-камікадзе. Вітчизняний БПЛА для своїх операцій вже замовляють підрозділи Сил оборони України.

Джерело: «Економічна правда»