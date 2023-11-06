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Головний пріоритет у виробництві зброї назвали в «Укроборонпромі». Фото:
Головний пріоритет у виробництві зброї назвали в «Укроборонпромі»https://racurs.ua/ua/n189066-golovnyy-priorytet-u-vyrobnyctvi-zbroyi-nazvaly-v-ukroboronpromi.htmlРакурс
Обсяги виробництва зброї підприємствами «Укроборонпрому» повинні зрости на 62% у порівнянні з 2022 роком.
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Оборонні підприємства повністю виконують замовлення, що надходять від Міністерства оборони. Зараз український ВПК готовий виготовляти ще більше озброєння й перебуває в очікуванні нових контрактів. Про це генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив в інтерв’ю «Економічній правді».
Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком, — зазначив він.
За його словами, головним пріоритетом «Укроборонпрому» є виробництво боєприпасів. Однак важливими напрямками є безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси та засоби протиповітряної оборони.
Нагадаємо, генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що в серійне виробництво запустили новий український дрон-камікадзе. Вітчизняний БПЛА для своїх операцій вже замовляють підрозділи Сил оборони України.
Джерело: «Економічна правда»
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