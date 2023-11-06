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Ракурс
Расследовать ракетный удар по 128-й бригаде начало ДБР. Фото:

ДБР начало расследовать ракетный удар по 128-й бригаде

6 ноя 2023, 14:24
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Державне бюро розслідування взялося розслідувати загибель військових ЗСУ зі 128-ї бригади, а також мирних жителів внаслідок російського ракетного удару по селі в Запорізькій області.


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Було ініційовано службове розслідування дій військових командирів, які організували захід до дня «Ракетних військ та артилерії» поблизу лінії фронту. Співробітники ДБР розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення військової посадової особи до служби) КК України. Про це 6 листопада повідомила прес-служба Бюро.

Правоохоронці зазначили, що 3 листопада росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по селу в Запорізькій області, внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибухова хвиля та уламки пошкодили близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Нагадаємо, у 128-й бригаді 6 листопада заявили, що внаслідок удару загинули 19 військовослужбовців. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. У бригаді наполягають до закінчення перевірки не поширювати неперевірену та частково фейкову інформацію.

Источник: Ракурс


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