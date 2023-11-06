128-ма бригада офіційно назвала кількість загиблих внаслідок ракетного удару на Запоріжжі. Фото:

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Ракетний удар російських військ в прифронтовій зоні Запорізької області пор бійцях 128-ї ОГШБ призвів до загибелі 19 бійців.

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Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Військові наполягають до закінчення перевірки не поширювати неперевірену та частково фейкову інформацію. Відповідна заява 6 листопада була опублікована на Facebook-сторінці 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, — йдеться у повідомленні.

У 128-й ОГШБ пообіцяли помститися за побратимів у 100-кратному розмірі.

Нагадаємо, 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета «Іскандер» поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Були загиблі та поранені серед військових.