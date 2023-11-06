Продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні запропонував Володимир Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189063-prodovjyty-voiennyy-stan-ta-zagalnu-mobilizaciu-zaproponuvav-radi-zelenskyy.html

Ракурс

Проекти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подав до парламенту президент Володимир Зеленський.

.

Глава держави пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів. Законопроекти № 10211 та 10212 вже зареєстровані в парламенті, йдеться на сайті ВРУ.

Цими законопроектами пропонується затвердити укази президента про продовження з 5.3016 листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб та продовження загальної мобілізації з 16 листопада на 90 діб.

Як відомо, парламент схвалив укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на три місяці.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявляли, що українським чоловікам не вдасться уникнути мобілізації, бо держава тим чи іншим способом зможе виявити чоловіків. Наголошувалося, що влада має можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали свої дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.