ВАКС отправил экс-нардепа микитася под домашний арест. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n189069-vaks-otpravil-eks-nardepa-mikitasya-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю обрав Вищий антикорупційний суд.

.

Екс-парламентаря, якого підозрюють у заволодінні 307 млн грн Міноборони при будівництві складів, відправили під цілодобовий домашній арешт. Цим суд лише частково задовольнив клопотання детективів НАБУ. Про це 6 листопада повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також на колишнього нардепа покладено відповідні процесуальні обов’язки. Микитась повинен здати паспорти для виїзду за кордон, прибувати до слідчого за першою вимогою і не спілкуватися з іншими фігурантами провадження.

Суд відправив під варту помічника екс-нардепа з альтернативою внесення 19 млн грн застави, а директору підрядної організації призначив заставу у розмірі 805 тис. грн. Двом військовослужбовцям призначено заставу у розмірі 53 тис. грн та 214 тис. грн відповідно. Ще одному військовому обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, у жовтні колишній нардеп Максим Микитась, екс-перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ та четверо осіб отримали підозри у заволодінні 307 млн грн Міноборони, які передбачалися на будівництво військових складів.