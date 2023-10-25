Екс-нардепу оголосили підозру у розкраданні 300 млн грн. Фото:

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Колишній нардеп, екс-перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ та четверо осіб підозрюються у заволодіння 307 млн грн Міноборони.

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У 2018 році оборонне відомство уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів. Там мали б зберігатися ракети та боєприпаси української армії. Загальна сума контракту склала орієнтовно 3 млрд грн. Про це 25 жовтня повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, що нардеп планував привласнити частину цих грошей, але не зміг це зробити через законодавчі обмеження. Згідно з законом Міноборони могло сплачувати забудовнику аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт. Однак парламентар разом зі своїм помічником залучили топ-офіцерів ЗСУ та зуміли домогтися прийняття змін до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

Таким чином упродовж листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об'єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали. Всі виділені кошти були виведені на рахунки інших підконтрольних компаній.

Тим часом видання «Українська правда» із посиланням на джерела пише, що мова йде про колишнього нардепа Максима Микитася.

Нагадаємо, у 2022 році НАБУ викрило колишнього народного депутата Максима Микитася на спробі підкупити за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Метою підкупу було отримання угоди на будівництво метро поза конкурсом за гроші ЄБРР.

Джерело: «Українська правда»