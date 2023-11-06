От Германии нам нужны, если не ракеты Taurus, то ПВО – Кулеба о самой ужасной зиме в истории

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Україна заплющить очі, якщо не отримає від Німеччини ракети Taurus, але отримає додаткові системи ППО.

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Про це заявив у розмові з німецькими медіа очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми заплющимо очі, якщо не отримаємо ракети. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо, — зазначив Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Він повідомив це у тому контексті, що Україна вже не надто сподівається на передачу ФРН далекобійних Taurus.

Міністр додав, що Україна продовжує працювати над темою передачі крилатих ракет Taurus Україні. Раніше оглядачі вважали, що ці ракети будуть надані України після рішення США передати Києву ракети ATACMS.