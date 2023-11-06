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Гибель помощника Залужного - СМИ указали вероятную причину
Гибель помощника Залужного — СМИ указали вероятную причинуhttps://racurs.ua/n189084-gibel-pomoschnika-zalujnogo-smi-ukazali-veroyatnuu-prichinu.htmlРакурс
Джерела кількох українських медіа в правоохоронних органах зазначають, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.
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З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні, — зазначило джерело «Суспільного» та УП.
Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.
Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні.
За даними джерела, зараз немає підстав говорити «ні про замах, ні про російський слід».
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