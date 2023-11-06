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Ракурс
Гибель помощника Залужного - СМИ указали вероятную причину

Гибель помощника Залужного — СМИ указали вероятную причину

6 ноя 2023, 21:49
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Джерела кількох українських медіа в правоохоронних органах зазначають, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.


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З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні, — зазначило джерело «Суспільного» та УП.

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.

Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні.

За даними джерела, зараз немає підстав говорити «ні про замах, ні про російський слід».

Источник: Ракурс


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