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Ракурс
Загибель помічника Залужного - ЗМІ вказали найімовірнішу причину

Загибель помічника Залужного — ЗМІ вказали найімовірнішу причину

6 лис 2023, 21:49
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Джерела кількох українських медіа в правоохоронних органах зазначають, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.


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З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні, — зазначило джерело «Суспільного» та УП.

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.

Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні.

За даними джерела, зараз немає підстав говорити «ні про замах, ні про російський слід».

Джерело: Ракурс


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