Загибель помічника Залужного - ЗМІ вказали найімовірнішу причину

https://racurs.ua/ua/n189084-zagybel-pomichnyka-zalujnogo-zmi-vkazaly-nayimovirnishu-prychynu.html

Ракурс

Джерела кількох українських медіа в правоохоронних органах зазначають, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.

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З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні, — зазначило джерело «Суспільного» та УП.

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.

Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні.

За даними джерела, зараз немає підстав говорити «ні про замах, ні про російський слід».