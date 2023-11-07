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Первые пять истребителей F-16 для Украины отправили из Нидерландов
Первые пять истребителей F-16 для Украины отправили из Нидерландовhttps://racurs.ua/n189102-pervye-pyat-istrebiteley-f-16-dlya-ukrainy-otpravili-iz-niderlandov.htmlРакурс
Перші п’ять винищувачів F-16 для України відправили з Нідерландів.
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Наразі винищувачі F-16, які західні країни пообіцяли передати Києву, транспортують до Румунії, де українські льотчики проходитимуть підготовку. Про це повідомив речник Міністерства оборони Нідерландів.
Навчальний центр, в якому тренуватимуться українські військові, має відкритися найближчим часом.
Втім, досі невідомо, коли саме ЗСУ зможе використати винищувачі F-16 у зоні бойових дій. Передбачається, що підготовка пілотів займе щонайменше півроку.
З початку повномасштабної війни росії проти України Амстердам активно підтримує офіційний Київ. Нідерланди передбачили 2,5 млрд дол. для України у 2023 році.
Країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot Збройним силам України (ЗСУ), а також зобов’язалася передати 42 винищувачі F-16 і навчити українських пілотів керувати ними.
На початку листопада у Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на F-16 триватиме 5−9 місяців.
Наразі ми очікуємо, що завершення навчань залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити приблизно в п’ять-дев'ять місяців, щоби вони завершили це навчання, — речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер.
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