Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Перші п'ять винищувачів F-16 для України відправили з Нідерландів

Перші п’ять винищувачів F-16 для України відправили з Нідерландів

7 лис 2023, 13:46
999

Перші п’ять винищувачів F-16 для України відправили з Нідерландів.


.

Наразі винищувачі F-16, які західні країни пообіцяли передати Києву, транспортують до Румунії, де українські льотчики проходитимуть підготовку. Про це повідомив речник Міністерства оборони Нідерландів.

Навчальний центр, в якому тренуватимуться українські військові, має відкритися найближчим часом.

Втім, досі невідомо, коли саме ЗСУ зможе використати винищувачі F-16 у зоні бойових дій. Передбачається, що підготовка пілотів займе щонайменше півроку.

З початку повномасштабної війни росії проти України Амстердам активно підтримує офіційний Київ. Нідерланди передбачили 2,5 млрд дол. для України у 2023 році.

Країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot Збройним силам України (ЗСУ), а також зобов’язалася передати 42 винищувачі F-16 і навчити українських пілотів керувати ними.

На початку листопада у Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на F-16 триватиме 5−9 місяців.

Наразі ми очікуємо, що завершення навчань залежатиме від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо оцінити приблизно в п’ять-дев'ять місяців, щоби вони завершили це навчання, — речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів