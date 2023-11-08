Оккупанты проводят рейды в школах Алчевска — ищут у учеников «запрещенный контент»

Россияне проверяют телефоны учащихся в Луганской области, фото: Ferra.ru

https://racurs.ua/n189124-okkupanty-provodyat-reydy-v-shkolah-alchevska-ischut-u-uchenikov-zapreschennyy-kontent.html

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На Луганщині російські загарбники почали проводити раптові перевірки телефонів школярів у тимчасово окупованому Алчевську.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Раптові перевірки телефонів дітей дісталися Алчевська. Так звані представники правоохоронних органів «лнр» без попередження приходять до обраного навчального закладу та збирають пристрої у вчителів та учнів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти перевіряють наявність забороненого в окупації контенту та «підозрілих» діалогів у соцмережах.