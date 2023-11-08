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Ракурс
Росіяни перевіряють телефони учнів на Луганщині, фото: Ferra.ru

Окупанти проводять рейди у школах Алчевська — шукають в учнів «заборонений контент»

8 лис 2023, 10:00
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На Луганщині російські загарбники почали проводити раптові перевірки телефонів школярів у тимчасово окупованому Алчевську.


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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Раптові перевірки телефонів дітей дісталися Алчевська. Так звані представники правоохоронних органів «лнр» без попередження приходять до обраного навчального закладу та збирають пристрої у вчителів та учнів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти перевіряють наявність забороненого в окупації контенту та «підозрілих» діалогів у соцмережах.

Рейди відбуваються за відсутності батьків чи законних опікунів, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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