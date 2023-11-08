Поток грузовиков через границу сократился в 2−3 раза из-за блокады польских перевозчиков

Границу Украины и Польши блокируют польские перевозчики, фото: «Суспільне Львів»

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Польські перевізники 6 листопада розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні. Станом на вечір вчорашнього дня, 7 листопада, вони повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин — Дорогуськ» та «Рава-Руська — Гребенне».

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На пункті «Краківець — Корчова» виїзд з України ще був можливий, проте в’їзді в Україну вже ні. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

На всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирський транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину, — повідомляв Деркач.

В інтерв’ю агентству «Укрінформ», опублікованому вранці 8 листопада, Деркач зазначив, що через цей страйк прикордонні пункти пропуску між Україною та Польщею перетинають в два-три рази менше вантажівок, ніж зазвичай.

Залежно від пункту пропуску, у ці дні в два-три рази менше (кількість вантажних автомобілів. — ред.), ніж звичайно, — зазначив він.

Так, за 6 листопада (страйк почався у цю добу приблизно о 13.30):

через ПП «Рава-Руська — Гребенне» проїхало 261 вантажівок;

через «Ягодин — Дорогуськ» — 252 вантажівки;

через «Краківець — Корчова» — 176 вантажівок.

7 листопада, з 0.00 до 16.00, ситуація була така:

через «Краківець — Корчова» проїхало 265 машин;

через «Рава-Руська — Гребенне» — 203;

через «Ягодин — Дорогуськ» — 33.

Напередодні страйку, 5 листопада, через ці три пункти загалом виїхало 936 вантажівок.

До 6 листопада, наприклад, ПП «Ягодин — Дорогуськ» в середньому пропускав 1430 транспортних засобів в обидва боки за добу. Плюс-мінус по 200−300 пропускали Рава-Руська і Краківець. Загалом ми втрачаємо в день десь до 800−1000 транспортних засобів, які могли б курсувати між Україною та Європою, — наголосив Деркач.

Деркач зазначив, що станом на вечір 7 листопада Україна ще не отримала чітких вимог від польських перевізників, які заблокували три прикордонні переходи.

Чекаємо на результат перемовин, які мають провести польське міністерство інфраструктури з тамтешніми перевізниками, — повідомив він.

За словами Деркача, польська сторона попередила українських колег про те, що готуються протести і що у протестувальників є декілька вимог до України.

З того, що мені озвучив заступник міністра Рафал Вебер, йшлося про повернення дозволів. Друга вимога — створення в пунктах перетину окремого коридору для машин ЄС і коридору для порожніх транспортних засобів, — зазначив він.

Деркач у дописі на Фейсбук-сторінці зазначив, що повернення до дозволів є неприйнятною вимогою для України в умовах війни — порушених логістичних ланцюгів та морської блокади.

Окрім цього, це Угода на рівні України та ЄС, тому скасувати її неможливо з боку Польщі. І ми будемо працювати над її продовженням, — наголосив він.

Наразі тривають переговори між перевізниками і міністерством інфраструктури Польщі. Їхні результати в Україні очікують незабаром.

Джерело: Сергій Деркач, «Укрінформ»