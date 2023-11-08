Rheinmetall изготовит для Украины 100 тыс. мин для минометов

Rheinmetall изготовит для Украины 100 тыс. мин. Фото:

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Оборонна компанія Rheinmetall виготовить для потреб Сил оборони України близько 100 тис. боєприпасів.

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Німецький концерн отримав від уряду Німеччини відповідне замовлення. Контракт передбачає постачання близько 100 тис. артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 млн євро для Збройних сил України. Про це йдеться у прес-релізі виробника.

Зазначається, що поставки мінометних мін для українського війська розпочнуться вже найближчим часом і триватимуть два роки. Щомісяця ЗСУ зможуть отримувати понад 4 тис. боєприпасів.

Як відомо, у жовтні концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 100 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм для Сил оборони України.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз не встигає виконати свій план із надання Україні мільйону артилерійських снарядів до березня 2024 року. Брюссель обіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, але зараз план виконаний лише на 30%.