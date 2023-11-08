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россия ударила ракетой по судну Либерии в Одесской области. Фото: Сергей Братчук в Telegram

Самолет рф попал ракетой в судно под флагом Либерии в Одесской области (ФОТО)

8 ноя 2023, 19:50
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Російські військові завдали удару по цивільному судну в Чорному морі.


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Ворожа авіація ввечері 8 листопада запустила протирадіолокаційну ракету Х-31П в напрямку одного з портів Одеської області. Атака відбулася з літака тактичної авіації в Чорному морі. Про це оперативне командування «Південь» повідомило у Telegram.

Зазначається, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. Поранення дістали троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Одного постраждалого довелося госпіталізувати.

Загинув внаслідок російської атаки лоцман. Ще один працівник порту отримав поранення.

росія вдарила ракетою по судну Ліберії на Одещині. Фото: Сергій Братчук у Telegram

росія вдарила ракетою по судну Ліберії на Одещині. Фото: Сергій Братчук у Telegram

росія вдарила ракетою по судну Ліберії на Одещині. Фото: Сергій Братчук у Telegram

росія вдарила ракетою по судну Ліберії на Одещині. Фото: Сергій Братчук у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада російські окупанти атакували обласний центр ракетами «Онікс» та «Іскандер-М», були влучання у середмісті та законсервовану промислову будівлю. А дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 атакували припортову інфраструктуру Одеси.

Источник: Ракурс


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