Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер

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Ракурс

Нічна атака по Одесі російських дронів та ракет призвела до руйнувань у різних районах міста.

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Ворог вдарив по обласному центру імовірно ракетами «Онікс» та «Іскандер-М». Зафіксовані влучання у середмістя та законсервовану промислову будівлю відповідно. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також ворог запускав по області дрони-камікадзе типу Shahed-131/136, які були націлені на припортову інфраструктуру Одеси. Повітряники змогли знищити 15 БПЛА. Однак влучання пошкодили складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки зі збіжжям. Пожежу оперативно ліквідовано.

Внаслідок нічної атаки п’ятеро осіб були поранені, у всіх постраждалих медики зафіксували осколкові поранення. Їх госпіталізували.

Вночі ворог також направив протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Внаслідок вибуху буда пошкоджена житлова п’ятиповерхівка. Про постраждалих інформація поки не надходила.

Тим часом Військово-морські сили ЗСУ у Telegram повідомили про те, що під час с нічної атаки окупантів по Одесі корабельно-катерний склад ВМС знищив два дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Крім того, вночі 5 листопада у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено російську крилату ракету Х-59.

Також ППО вночі збила ворожий дрон над Дніпропетровською областю. Ворожий БПЛА знищили над Павлоградським районом.

Нагадаємо, вдень 5 листопада росіяни атакували ракетами Одеську область та Дніпропетровщину. Окупанти з акваторії Чорного моря спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 — по Дніпропетровщині. В Одеському районі було влучання в об'єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники.