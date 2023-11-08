росія вдарила ракетою по судну Ліберії на Одещині. Фото: Сергій Братчук у Telegram

https://racurs.ua/ua/n189144-rosiyskyy-litak-pocilyv-raketou-u-sudno-pid-praporom-liberiyi-na-odeschyni-foto.html

Ракурс

Російські військові завдали удару по цивільному судну в Чорному морі.

.

Ворожа авіація ввечері 8 листопада запустила протирадіолокаційну ракету Х-31П в напрямку одного з портів Одеської області. Атака відбулася з літака тактичної авіації в Чорному морі. Про це оперативне командування «Південь» повідомило у Telegram.

Зазначається, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. Поранення дістали троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Одного постраждалого довелося госпіталізувати.

Загинув внаслідок російської атаки лоцман. Ще один працівник порту отримав поранення.

Віце-прем'єр, міністр інфраструктури Олександр Кубраков згодом повідомив, що атаковане судно мало перевозити залізну руду до Китаю. А сьогоднішній удар став 21-ю цілеспрямованою атакою рф після виходу з зернової угоди. За цей час росія пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада російські окупанти атакували обласний центр ракетами «Онікс» та «Іскандер-М», були влучання у середмісті та законсервовану промислову будівлю. А дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 атакували припортову інфраструктуру Одеси.