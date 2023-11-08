Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n189146-vsu-vse-esche-budut-pytatsya-dobitsya-rezultata-na-pole-boya-v-2023-godu-zelenskiy.html

Ракурс

Україна у 2023 році ще намагатиметься добитися успіху на полі бою.

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У Києва є план продовження бойових дій, попри труднощі з контрнаступом. Бої на фронті триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозв’язку на конференції Reuters NEXT в Нью-Йорку.

За словами глави держави, Сили оборони все ще можуть домогтися результату на полі бою в цьому році. Президент наголосив, що в Києва є план — дуже конкретні міста та напрямки, куди рухається українська армія.

Ми спробуємо показати результат і цього року. Але ми втрачаємо людей кожного дня. Це не шоу і не фільм. Ми не хочемо здивувати всіх на світі. Але нам потрібно для себе спробувати не втратити жоден день… На наступний рік ми маємо план, дуже конкретний план. Але, мені шкода, я не можу про нього говорити, — зазначив він.

Зеленський відзначив деякі непогані кроки Сил оборони біля Херсонської області. Президент упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно.

Також глава держави запевнив, що Україна може гарантувати те, що післявоєнне відновлення буде вільним від корупції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBС заявив, що доки російська армія контролює небо, а в України немає достатньо захисту, то Сили оборони не можуть просуватися вперед швидко.