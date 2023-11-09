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На фронте за сутки 78 боевых столкновений, больше всего под Бахмутом
На фронте за сутки 78 боевых столкновений, больше всего под Бахмутомhttps://racurs.ua/n189154-na-fronte-za-sutki-78-boevyh-stolknoveniy-bolshe-vsego-pod-bahmutom.htmlРакурс
Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.
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На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в Синьківці Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника.
У Генштабі ЗСУ додали уранці 9 листопада, що українські військові знищили ракету Х-59. Загалом росіяни запустили дві — Х-59 і Х-31.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Марними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське — тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.
На Мар’їнському напрямку ворог вів даремні штурмові дії в Мар’їнці та Новомихайлівці, де українські воїни відбили понад 20 атак.
За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.
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