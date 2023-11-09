Минобразования поддержало студентов, требующих изгнать Фарион из Львовской политехники

У Міністерстві освіти та науки України відреагували на висловлювання мовознавиці та екс-депутатки Фаріон про російськомовних військових.

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У відповіді на запит «Суспільного» там заявили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які «не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць». У міністерстві додали, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює університет.

Чому керівництво університету мовчить, коли викладач закликає до насилля? — такі листівки розклеїли раніше на вході до Львівської політехніки, де викладає Ірина Фаріон. Автори закликали звільнити її.

Фаріон заявила, що не може назвати українцями військових, які спілкуються російською мовою.

Усі українські військовослужбовці, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговують найвищої поваги і вдячності, заявили в центрі комунікації Львівської політехніки:

Це непорушна позиція нашого університету". Водночас додали, що не несуть відповідальності за висловлювання працівників і студентів поза університетом.

У коментарі «Суспільному» Фаріон відреагувала на звернення омбудсмена до правоохоронців:

Мені дуже хочеться поспілкуватися із СБУ і нагадати, що існує 29 стаття. Тобто мова у війську — українська.