В авариях на блокпостах пострадали полсотни человек

https://racurs.ua/n189169-v-avariyah-na-blokpostah-postradali-polsotni-chelovek.html

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Від початку повномасштабного вторгнення 11 службовців загинули, а 37 зазнали поранень внаслідок ДТП на блокпостах.

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Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема погодних умов, — розповів заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко.

У МВС зазначили, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Основне завдання блокпостів — виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. росія робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, — сказав Страшко.

Поліцейські розслідують обставини наїзду на прикордонника на блокпосту в селі Яноші Берегівського району Закарпатської області. Встановлено, що 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем Audi, здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки.

Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника Державної прикордонної служби України. Останній перебував на проїжджій частині дороги.

Військовослужбовця з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували.

Водія Audi освідчили — за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його та помістили в ізолятор тимчасового тримання.