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На Закарпатье изготовляли лыжные куртки с российской символикой, фото: Закарпатская ОВА
На Закарпатье скрыто изготовляли лыжные куртки для российской сборной (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n189198-na-zakarpate-skryto-izgotovlyali-lyjnye-kurtki-dlya-rossiyskoy-sbornoy-foto-video.htmlРакурс
На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із російською символікою для національної збірної рф з лижного спорту.
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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.
Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції, — вказано в повідомленні.
Слідство встановило, що замовником продукції є організація «RUSSIA SKI TEAM».
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