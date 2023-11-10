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Ракурс
На Закарпатье изготовляли лыжные куртки с российской символикой, фото: Закарпатская ОВА

На Закарпатье скрыто изготовляли лыжные куртки для российской сборной (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноя 2023, 13:39
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На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із російською символікою для національної збірної рф з лижного спорту.


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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції, — вказано в повідомленні.

Слідство встановило, що замовником продукції є організація «RUSSIA SKI TEAM».

На Закарпатті виготовляли лижні куртки з російською символікою, фото: Віталій Глагола

Источник: Ракурс


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