На Закарпатье изготовляли лыжные куртки с российской символикой, фото: Закарпатская ОВА

https://racurs.ua/n189198-na-zakarpate-skryto-izgotovlyali-lyjnye-kurtki-dlya-rossiyskoy-sbornoy-foto-video.html

Ракурс

На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із російською символікою для національної збірної рф з лижного спорту.

.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції, — вказано в повідомленні.

Слідство встановило, що замовником продукції є організація «RUSSIA SKI TEAM».