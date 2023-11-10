Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Закарпатті виготовляли лижні куртки з російською символікою, фото: Закарпатська ОВА

На Закарпатті приховано виготовляли лижні куртки для російської збірної (ФОТО, ВІДЕО)

10 лис 2023, 13:39
999

На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із російською символікою для національної збірної рф з лижного спорту.


.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції, — вказано в повідомленні.

Слідство встановило, що замовником продукції є організація «RUSSIA SKI TEAM».

На Закарпатті виготовляли лижні куртки з російською символікою, фото: Віталій Глагола

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів