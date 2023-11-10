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На Закарпатті виготовляли лижні куртки з російською символікою, фото: Закарпатська ОВА
На Закарпатті приховано виготовляли лижні куртки для російської збірної (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189198-na-zakarpatti-pryhovano-vygotovlyaly-lyjni-kurtky-dlya-rosiyskoyi-zbirnoyi-foto-video.htmlРакурс
На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із російською символікою для національної збірної рф з лижного спорту.
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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється у Telegram-каналі очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити.
Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції, — вказано в повідомленні.
Слідство встановило, що замовником продукції є організація «RUSSIA SKI TEAM».
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