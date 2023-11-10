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Французский суд отказал Украине в экстрадиции Жеваго
Французский суд отказал Украине в экстрадиции Жевагоhttps://racurs.ua/n189217-francuzskiy-sud-otkazal-ukraine-v-ekstradicii-jevago.htmlРакурс
Верховний суд Франції поставив крапку у справі щодо екстрадиції олігарха Костянтина Жеваго
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Reuters 10 листопада повідомляє, що суд прийшов до висновку: держава-подавач не в змозі гарантувати, що Жеваго судитиме суд, який «може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту».
У прес-службі Жеваго стверджують, що своїм рішенням суд поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха та зняв з нього усі обмеження, які існували.
Жеваго заарештували у Франції в грудні 2022 року за запитом України у справі про розкрадання коштів вже ліквідованого банку «Фінанси та кредит».
Сам олігарх неодноразово заперечував провину і скаржився на «політичні мотиви» справи.
У січні цього року Жеваго звільнили під нагляд суду за заставу в мільйон євро, а в березні відхилили запит України на його екстрадицію. На час підготовки та розгляду апеляції Жеваго продовжили домашній арешт.
На початку серпня в Україні Жеваго також повідомили про підозру в наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення «потрібного вироку» в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає та називає політично мотивованими.
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