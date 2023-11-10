Суд у Франції відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго

https://racurs.ua/ua/n189217-francuzkyy-sud-vidmovyv-ukrayini-v-ekstradyciyi-jevago.html

Ракурс

Верховний суд Франції поставив крапку у справі щодо екстрадиції олігарха Костянтина Жеваго

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Reuters 10 листопада повідомляє, що суд прийшов до висновку: держава-подавач не в змозі гарантувати, що Жеваго судитиме суд, який «може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту».

У прес-службі Жеваго стверджують, що своїм рішенням суд поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха та зняв з нього усі обмеження, які існували.

Жеваго заарештували у Франції в грудні 2022 року за запитом України у справі про розкрадання коштів вже ліквідованого банку «Фінанси та кредит».

Сам олігарх неодноразово заперечував провину і скаржився на «політичні мотиви» справи.

У січні цього року Жеваго звільнили під нагляд суду за заставу в мільйон євро, а в березні відхилили запит України на його екстрадицію. На час підготовки та розгляду апеляції Жеваго продовжили домашній арешт.

На початку серпня в Україні Жеваго також повідомили про підозру в наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення «потрібного вироку» в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає та називає політично мотивованими.