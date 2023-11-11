рф ночью атаковала Украину десятками «Шахедов». Инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n189223-rf-nochu-atakovala-ukrainu-desyatkami-shahedov-i-raketami.html

Ракурс

Масована атака «Шахедів» відбулася на Україну у ніч на 11 листопада.

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З 19.00 10 листопада по 3.00 11 листопада ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів. З Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю рф, Курською області та мис Чауда в тимчасово окупованого Криму противник запустив 31 ударний дрон «Shahed-136/131». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Також з акваторії Чорного моря була запущена керована авіаційна ракета Х-31, з Криму — протикорабельна ракета П-800 «Онікс», а з Бєлгородської області — зенітна керована ракета С-300.

Для збиття повітряних цілей задіяли винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Українські військові зуміли знищити 19 «Шахедів». Більшість безпілотників окупанти спрямували по прифронтових областях. Також ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада російська армія знову атакувала Україну ударними безпілотниками «Шахед» з Краснодарського краю рф та керованими авіаційними ракетами Х-31 та КАР Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.