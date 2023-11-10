П’ять безпілотників та одну ракету знищили сили ППО в ніч на 10 листопада

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Рашисти в ніч на 10 листопада знову здійснили повітряну атаку по Україні, фото: Defense Express
П’ять безпілотників та одну ракету знищили сили ППО в ніч на 10 листопадаhttps://racurs.ua/ua/n189189-p-yat-bezpilotnykiv-ta-odnu-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-10-lystopada.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 листопада знову атакували Україну ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом рашистами було випущено:
- шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131″ з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);
- одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей», — зазначають у Повітряних силах.
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