Пять беспилотников и одну ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 10 ноября

Рашисты в ночь на 10 ноября снова совершили воздушную атаку по Украине, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n189189-pyat-bespilotnikov-i-odnu-raketu-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-10-noyabrya.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 листопада знову атакували Україну ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом рашистами було випущено:

шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131″ з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);

одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.