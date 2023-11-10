Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты в ночь на 10 ноября снова совершили воздушную атаку по Украине, фото: Defense Express

Пять беспилотников и одну ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 10 ноября

10 ноя 2023, 08:54
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 листопада знову атакували Україну ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом рашистами було випущено:

  • шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131″ з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);
  • одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей», — зазначають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров