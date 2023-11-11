Сегодня первая годовщина освобождения Херсона. Фото: Зеленский у Телеграм

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Ракурс

Першу річницю звільнення Херсона від російської окупації відзначають сьогодні, 11 листопада.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до містян, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом увесь український народ та весь світ. Він також подякував воїнам, завдяки яким деокупація стала можливою. Звернення глави держави було опубліковане в соцмережах.

Я дякую всім, хто зараз у Херсоні працює для захисту наших людей! Дякую всім, хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України! Дякую всім, хто боронить українське життя! — зазначив він.

Президент додав, що вже весь український Південь у 2022 році переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Зеленський також наголосив, що Україна завжди повертається.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2023 році ще намагатиметься домогтися успіху на полі бою. Київ має план продовження бойових дій, попри труднощі з контрнаступом. А бої на фронті триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході.