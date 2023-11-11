В ТЦК Львова и Житомира пройдут проверки после появления резонансных видео с их сотрудниками

Во Львове привлекут к ответственности работников ТЦК, которые затолкали мужчину в автобус

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Львівський ТЦК визначив співробітників, які напередодні намагалися силоміць посадити цивільного в авто, та пообіцяв притягнути їх до відповідальності.

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У мережі поширили відео, де працівники ТЦК намагаються силоміць посадити цивільного у мікроавтобус, інші люди намагалися цьому перешкодити.

Командування обласного військкомату перевіряє обставини події.

Інша бійка з працівником ТЦК відбулася у Житомирі. У Житомирському ТЦК 11 листопада прокоментували бійку між працівниками ТЦК та СП та чоловіком.

Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор, — йдеться в повідомленні.

Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього інциденту.

Працівник ТЦК раніше захищав Україну у складі 95 десантно-штурмової бригади, де був поранений. Після бійки він звернувся до поліції.

Поліція встановила особу чоловіка, який побив у Житомирі працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.