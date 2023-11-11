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Ракурс
У Львові притягнуть до відповідальності працівників ТЦК, які заштовхали чоловіка в автобус

У ТЦК Львова та Житомира відбудуться перевірки після появи резонансних відео з їхніми працівниками

11 лис 2023, 15:36
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Львівський ТЦК визначив співробітників, які напередодні намагалися силоміць посадити цивільного в авто, та пообіцяв притягнути їх до відповідальності.


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У мережі поширили відео, де працівники ТЦК намагаються силоміць посадити цивільного у мікроавтобус, інші люди намагалися цьому перешкодити.

Командування обласного військкомату перевіряє обставини події.

Інша бійка з працівником ТЦК відбулася у Житомирі. У Житомирському ТЦК 11 листопада прокоментували бійку між працівниками ТЦК та СП та чоловіком.

Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор, — йдеться в повідомленні.

Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього інциденту.

Працівник ТЦК раніше захищав Україну у складі 95 десантно-штурмової бригади, де був поранений. Після бійки він звернувся до поліції.

Поліція встановила особу чоловіка, який побив у Житомирі працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Ракурс


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